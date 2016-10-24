Запаси газу в українських сховищах скоротилися на 100 мільйонів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 15 по 22 жовтня скоротилися на 0,6%, або на 92 мільйони кубометрів, - до 14,639 мільярда кубометрів з 14,731 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 22 жовтня зі сховищ відібрано 21,43 мільйона кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років.

У вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні скласти не менше 17 мільярдів кубометрів.

За оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу на 14,7 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону. 16 жовтня Україна припинила закачування газу до підземних сховищ та почала її відбір.