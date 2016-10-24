Запорізька АЕС відключить другий енергоблок для проведення ремонту

Запорізька АЕС, яка входить в структуру Національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключить другий енергоблок для проведення поточного ремонту на період з 24 по 30 жовтня. Про це повідомила прес-служба станції на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«Блок №2 Запорізької АЕС відключений від мережі для проведення поточного ремонту», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, згідно з поданою заявкою, енергоблок №2 Запорізької АЕС 24 жовтня буде відключений від мережі для усунення протікання на імпульсній трубці автономного контуру головного циркуляційного насоса №4.

«Ремонт триватиме до 30 жовтня 2016 року», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2015 року Запорізька АЕС направила до Держатомрегулювання комплексний аналіз безпеки енергоблоку №2 для продовження його експлуатації.

3 жовтня 2016 року Держатомрегулювання продовжила термін експлуатації другого енергоблоку Запорізької АЕС до 19 лютого 2026 року. Після цього, 6 жовтня, Запорізька АЕС підключила блок №2 в Об'єднану енергосистему України.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.