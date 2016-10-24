На українських ТЕС зросли запаси дефіцитного вугілля

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 16 по 23 жовтня поточного року збільшилися на 2,8% – до 704 тис. тонн. Про це йдеться в повідомленні оператора Об'єднаної енергетичної системи України держкомпанії «Укренерго».

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Також повідомляється, що запаси вугілля газової марки збільшилися на 4% – до 877 тис. тонн з 843 тис. тонн.

У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень зросли на 3,5% – до 1 млн 581 тис. тонн.

Згідно з повідомленням, запаси резервного виду палива – мазуту - скоротилися на 2,8% – до 31,4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

В даний час цю марку вугілля на захопленій бойовиками території добувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються. Наприклад, з 1 червня постачання антрациту були відсутні і поновилися лише в кінці липня в обсягах, які, як зазначають в енергокомпанії ДТЕК, не дозволяють поповнювати запаси палива на складах.

В кінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 млн тонн вугілля (1,4 млн тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 млн тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року.