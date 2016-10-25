Нафта дешевшає через можливий зрив угоди щодо заморожування видобутку

Світові ціни на нафту знижуються у вівторок на тлі очікувань інвесторів, що угода по заморожуванню видобутку нафти країнами ОПЕК може не відбутися через небажання Іраку зменшувати видобуток, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:39 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,17% - до 51,37 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI залишалася на рівні попереднього закриття в 50,52 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

"З урахуванням того, що Іран, Лівія і Нігерія вже виключені, виключення зі списку Іраку, який виробляє 4,7 мільйона барелів нафти на день, може спонукати інших відмовитися від угоди або сильно послабить підсумкову угоду", - наводить газета The Wall Street Journal слова аналітика Citi Futures Тіма Еванса (Tim Evans).

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У неділю голова іракської державної компанії State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалах аль-Амрі заявив, що Ірак не має наміру знижувати досягнутий рівень видобутку нафти, який становить зараз 4,7 мільйона барелів на день. Крім того, міністр нафти країни Джабар аль-Лаібі закликав дозволити Іраку не брати участь в угоді про замороження рівня видобутку нафти у зв'язку з боротьбою країни проти угруповання "Ісламська держава".

ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі 28 вересня погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК, яка відбудеться 30 листопада у Відні.