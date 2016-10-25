Білорусь переходить на азербайджанську нафту через недопостачання з РФ

11:08, 25 жовтня 2016
Енергетика
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У зв'язку з недовантаженням білоруських НПЗ республіка опрацьовує різні варіанти поставок "чорного золота".

REUTERS

Танкер з понад 84 тисячами тонн азербайджанської нафти розвантажився в Одеському порту, нафта слід по залізниці на Мозирський нафтопереробний завод у Білорусі повідомляє Росбалт з посиланням на прес-службу Одеського морського порту.

"Увечері 19 жовтня в нафтогавані Одеського порту ошвартувався танкер ALHANI під прапором Лівії з 84,7 тисячі тонн азербайджанської нафти призначенням на Білорусь. Вантаж прибув з порту Супса. Після відкатки у берегові ємності однієї з одеських нафтобаз, нафта буде відправлятися залізничними цистернами на Мозирський НПЗ", - йдеться в повідомленні порту.

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"Ми підтверджуємо факт доставки в Одеський порт партії нафти з Азербайджану. Партія призначається для переробки на Мозирському НПЗ", - повідомили виданню в концерні "Белнефтехим".

Там додали, що у зв'язку з недовантаженням білоруських НПЗ республіка опрацьовує різні варіанти поставок.

Як повідомлялося, Росія через газовий спір обмежила постачання нафти для Білорусі на третину з початку другого півріччя. Після вирішення газового спору та скасування Мінському підвищених тарифів на нафтовий транзит постачання нафти по магістральних трубопроводах були відновлені.

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