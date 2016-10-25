"Запоріжжяобленерго" скоротило прибуток майже в 11 разів

Енергопостачальна компанія "Запоріжжяобленерго", 60,2% акцій якої знаходяться в управлінні Фонду державного майна України, у січні-вересні 2016 року скоротила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2015 року в 10,7 рази, - до 14 мільйонів гривень з 149,6 миллионоа гривень, повідомляється у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, чистий прибуток компанії за 9 місяців 2016 року збільшився порівняно з січнем-вереснем 2015 року на 14,5% - до 6,96 мільярда гривень з 6,08 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Запоріжжяобленерго" за звітний період поточного року скоротилася порівняно з січнем-вереснем 2015 року в 12,5 рази - до 18,3 мільйона гривень з 229,3 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна має намір приватизувати держпакет акцій "Запоріжжяобленерго" в січні 2017 року.

Акціонери "Запоріжжяобленерго" на зборах 28 липня прийняли рішення про виплату близько 25,55 миллионоа гривень дивідендів за підсумками діяльності компанії в 2013, 2014 і 2015 роках.

"Запоріжжяобленерго" входить в четвірку найбільших енергопостачальних компаній України і посідає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.

Понад 10% акцій підприємства належать кіпрським компаніям Bikontia Enterprises Limited (12,31%), Lex Perfecta Limited (16,52%) і 60,2% - державі в особі Фонду держмайна.