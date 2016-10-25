Держкомпанія "Центренерго" відзвітувала про прибуток в 1 мільярд гривень замість збитку роком раніше

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» в січні-вересні 2016 року отримала 1,022 млрд грн чистого прибутку, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила зі збитком 81,8 млн грн.

Читайте такожНаглядова рада "Центренерго" змінила трьох членів дирекції компанії

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід від реалізації продукції за 9 місяців поточного року становив 7,619 млрд грн, що на 63% більше за аналогічний показник минулого року.

При цьому валовий прибуток компанії за звітний період становив 1,1 млрд грн, тоді як за 9 місяців 2015 року він становив всього 27,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Центренерго» за підсумками першого півріччя 2016 року отримала 686,4 млн грн чистого прибутку, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила зі збитком 268,3 млн грн.

Довідка УНІАН. «Центренерго» – електрогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільською (Київська обл.), Зміївською (Харківська обл.) та Вуглегірською (Донецька обл.) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.