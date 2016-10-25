Baker Hughes через дешеву нафту збільшила збиток в 2,5 раза

Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes за підсумками дев'яти місяців 2016 року отримала збиток в 2,323 мільярда доларів, що в 2,47 раза більше показника минулого року, повідомляє Прайм.

"Виручка знизилася на 39,8% - до 7,431 мільярда доларів. Разводненный збиток на акцію за підсумками звітного періоду склав 5,31 долара проти збитку в 2,13 долара роком раніше", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що чистий збиток компанії за підсумками третього кварталу склав 430 мільйонів доларів, що в 2,75 рази більше показника за звітні три місяці роком раніше. Квартальна виручка знизилася на 37,8% - до 2,353 мільярда доларів. Разводненный збиток на акцію склав 1 долар проти 36 центів збитку роком раніше. Експерти очікували збиток розміром 44 центів.

"Виручка в Європі, Африці і в російському сегменті Каспійського моря знизилася на 11% у третьому кварталі, до 519 мільйонів доларів. Це пов'язано зі зниженням активності та несприятливих обмінним курсом в Західній Африці. Зниження загальної квартальної виручки компанія пояснює скороченням активності і затримками в реалізації проектів в Мексиканській затоці, Західній Африці, а також норвезьких глибоководних операцій", - підкреслює видання.

Baker Hughes - третя за величиною нафтогазова сервісна компанія в світі. Працює в більш ніж 90 країнах. Штаб-квартира знаходиться в Г'юстоні.