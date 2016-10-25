Європарламент: російський газопровід "Північний потік-2" суперечить інтересам ЄС

Проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" суперечить інтересам Євросоюзу, йдеться в доповіді "Стратегія ЄС щодо зрідженого природного газу і газосховищ", схваленій парламентом у вівторок на пленарній сесії в Страсбурзі.

Читайте такожВіце-президент США вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи

Європарламент вважає, що "якщо всупереч європейським інтересам, "Північний потік-2" буде побудований, це в обов'язковому порядку вимагає обґрунтованої оцінки доступності терміналів зрідженого природного газу і детальної оцінки стану газового коридору "Північ-Південь", йдеться в документі, передає Прайм.

Європарламентарі підкреслюють "життєво важливу роль СПГ і газосховищ на додаток до підвищення ефективності освоєння поновлюваних джерел енергії, зменшення залежності від російського газу".

У доповіді наголошується, що обсяг імпорту російського газу в ЄС в 2015 році зріс на 7% до рівня 2015 року, а частка РФ в загальному обсязі імпорту Євросоюзом "блакитного палива" становила в 2015 році 41%, і висловлюється стурбованість з цього приводу.

"Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поруч із "Північним потоком".

Партнерами "Газпрому" за проектом є європейські компанії Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall. Планувалося, що вони стануть акціонерами (з частками по 10%) проектної компанії Nord Stream 2, яка в даний час на 100% належить "Газпрому".

Антимонопольний регулятор Німеччини дав згоду на створення такого СП, однак польський наприкінці липня висловив заперечення. На початку серпня партнери проекту повідомили, що вирішили відкликати подану в Польщі заявку про створення СП. Тепер сторони шукають нову модель реалізації проекту.