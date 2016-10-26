Ціни на нафту продовжують знижуватися - Brent подешевшала до $50

Нафта подешевшала більш ніж на 1 відсоток в середу після повідомлення про зростання запасів у США, збільшення видобутку в Нігерії, а також оскільки спори виробників про заплановане обмеження виробництва відродили занепокоєння про перенасичення світового ринку чорного золота.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $50,18 за барель, на 1,20 відсотка нижче за попереднє закриття.

Ф'ючерси на американську марку WTI знизилися на 1,34 відсотка до $49,29 за барель, повідомляє Рейтер.

"Нафта в обороні зранку після даних Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси зросли на 4,8 мільйона барелів проти очікуваного зростання на 1,7 мільйона", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Холлі.

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Офіційні дані Управління з енергетичної інформації (EIA) вийдуть пізніше в середу.

"Дані EIA будуть у центрі уваги сьогодні ввечері. Істотний стрибок запасів, поза всяким сумнівом, забезпечить нове зниження цін", - сказав Холлі.

За словами трейдерів, суперечки всередині ОПЕК про заплановане обмеження видобутку пізніше в поточному році також чинять тиск на нафтові ринки.

Ірак, другий за величиною виробник в ОПЕК, сказав у неділю, що хоче бути виключений з угоди про скорочення видобутку, оскільки країні потрібно більше грошей для боротьби з бойовиками "Ісламської держави".

Інші члени ОПЕК, включаючи Лівії і Нігерії, ймовірно, не будуть брати участь в угоді, тоді як Іран, Венесуела, Індонезія також навряд чи обмежать видобуток.