Рівненська АЕС відключила третій енергоблок від мережі для проведення планового ремонту

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №3 для проведення капітального планово-попереджувального ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«26 жовтня 2016 року о 00:01 згідно з графіком ремонтів діючих енергоблоків АЕС України і відповідно до узгодженої заявки енергоблок №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) відключено від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що тривалість ремонту становитиме 114 календарних днів, за цей час планується провести капітальний ремонт реактора з перевантаженням ядерного палива, ремонт турбоагрегату, капітальний й поточні ремонти головних циркуляційних насосів та інші роботи.

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«Також буде проведено ряд понадрегламентних робіт з реконструкції і модернізації спрямованих на підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації: модернізація програмно-технічного комплексу системи нормальної експлуатації турбінного відділення, заміна автономних кондиціонерів системи безпеки реакторного відділення, модернізація системи аварійного електропостачання», - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, станом на 26 жовтня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС на номінальному рівні потужності із сумарним навантаженням 1 840 МВт.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків і персоналу немає», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.