Оператор атомних станцій України скоротив прибуток майже на чверть

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-вересні 2016 року знизив чистий прибуток на 23,4% порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 996,3 млн грн з 1,3 млрд грн.

Читайте також"Енергоатом" і польська GE Power мають намір співпрацювати у сфері модернізації українських АЕС

Про це підприємство повідомляє в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток «Енергоатома» від реалізації продукції за звітний період збільшився до 24,681 млрд грн з 23,494 млрд грн у січні-вересні 2015 року.

Валовий прибуток «Енергоатома» за 9 місяців скоротився до 4,5 млрд грн з 5,5 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» в 2015 році отримав 1,168 млрд грн чистого прибутку, тоді як 2014 рік компанія закінчила з чистим збитком у розмірі 6,494 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.