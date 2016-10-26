Кабмін спростив для обленерго отримання субсидійних грошей за поставлений газ

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу шляхом внесення змін до примірного договору купівлі-продажу природного газу з постачальниками зі спеціальними зобов'язаннями для потреб побутових споживачів та релігійних організацій.

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Відповідно до змін, достатньою умовою визначення розміру компенсації буде звірка актів розрахунків постачальників природного газу і місцевих органів влади, які є розпорядниками коштів, що надаються в рамках субсидій.

«Кабінету міністрів встановити, що акти звірки розрахунків складаються між постачальниками ресурсів і відповідними районними управліннями праці та соціального захисту населення, іншими регіональними структурними підрозділами - розпорядниками бюджетних коштів, пільг, субсидій населенню, і є підставою для визначення суми оплати вартості природного газу, що підлягає оплаті за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам», - сказав перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

Згідно з постановою, у разі розбіжності позицій постачальників і місцевих органів влади в актах звірки рахунків розрахунки проводитимуться згідно з даними розпорядників державних коштів - місцевих органів.

При цьому новий порядок компенсації не змінює строки оплати, встановлені примірним договором.

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-вересні 2016 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,72 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує аналогічний показник 2015 року.

Бюджет на 2016 рік передбачає 45 млрд грн на виплату субсидій населенню за спожиті житлово-комунальні послуги.