"Енергоринок" з початку року скоротив прибуток вдвічі

Державна компанія "Енергоринок", оператор оптового ринку електроенергії України, за січень-вересень 2016 року отримала чистий прибуток у розмірі 1,093 мільярда гривень, що на 51,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у фінансовому звіті, розміщеному на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції за звітний період виріс на 11,8% - до 88,294 мільярда гривень.

Валовий прибуток компанії за звітний період скоротилася на 22,6% - до 1,808 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого півріччя 2016 року чистий прибуток "Енергоринку" знизилася порівняно з першим півріччям 2015 року на 72% - до 424,2 мільйона гривень. При цьому чистий дохід від реалізації продукції за перше півріччя 2016 року зріс на 9% - до 57,7 мільярда гривень, а валовий прибуток скоротився на 17,6% - до 1,265 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує функції оптового постачальника і оператора ринку електричної енергії, розпорядника системи розрахунків та грошей на ринку електроенергії. Також підприємство є головним оператором системи комерційного обліку електроенергії.