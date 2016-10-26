Вартість Brent впала нижче $50

Світові ціни на нафту в середу знижуються, нафта марки Brent вперше з 3 жовтня подешевшала нижче психологічної позначки в 50 доларів за барель, повідомляє Прайм.

"Станом на 15:22 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,79% - до 49,88 долара за барель. Грудневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 1,68% - до 49,12 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світові ціни на нафту знижуються в середу, оскільки інвестори скептично налаштовані в питанні досягнення нафтовидобувними країнами угоди про скорочення видобутку. Так, представники міністерства нафти Іраку та іракської державної компанії SOMO в останні дні зробили ряд заяв про небажання скорочувати видобуток з досягнутого добового рівня в 4,7 мільйона барелів.

Читайте такожНафта дешевшає через можливий зрив угоди щодо заморожування видобутку

"Негативний вплив на торги завдають також дані Американського інституту нафти (API) про зростання запасів "чорного золота" в США. Згідно з цими даними, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 21 жовтня, зросли на 4,8 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання показника лише на 1,7 мільйона барелів. Запаси бензину виросли на 1,7 мільйона барелів, у той час як експерти прогнозували зниження індикатора на 1 мільйон барелів", - резюмує Reuters.

Тепер учасники ринку чекають публікації даних про комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) від Міненерго США, які будуть опубліковані пізніше в середу. За прогнозами аналітиків, за тиждень показник збільшився на 1,699 мільйона барелів, або на 0,4%, до 470,4 мільйона барелів.