"Газпром" може уникнути штрафу в ЄС щодо антимонопольної справи - Reuters

Російський державний концерн «Газпром» уникне штрафу, якщо домовиться з Єврокомісією щодо антимонопольної справи, розслідування в рамках якої триває вже п'ять років, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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У середу «Газпром» після зустрічі з Єврокомісією повідомив, що найближчим часом відправить до Європи остаточну пропозицію про врегулювання спору.

Єврокомісія звинувачує «Газпром», на частку якого припадає близько третини поставленого до ЄС газу, у завищенні ціни на газ і створенні перешкод конкурентам на східноєвропейських ринках.

«Газпрому» загрожує штраф до 10 відсотків його виручки.

Представник Єврокомісії повідомив в середу, що очікує від «Газпрому» офіційних підтверджень, які будуть прийнятні для ЄС.