РФ, не чекаючи дозволу на будівництво, завезла труби для "Північного потоку-2" до Німеччини

У четвер, 27 жовтня, перші труби для газопроводу, довжина якого повинна скласти 1200 кілометрів, прибули з Росії до Німеччини на острів Рюген, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агентство dpa. Там вони будуть на спеціальному підприємстві покриті бетоном для майбутньої прокладки.

Читайте такожЄвропарламент: російський газопровід "Північний потік-2" суперечить інтересам ЄС

Компанія-оператор Nord Stream 2 збирається в кінці 2019 року почати експлуатацію газопроводу, вартість якого в даний час оцінюється в 8 мільярдів євро. Згідно з планами, обидві нитки "Північного потоку 2" повинні бути прокладені практично паралельно першої черги газопроводу дном Балтійського моря і будуть закінчуватися у німецькому Любміні.

Наміри "Газпрому" прокласти "Північний потік 2" викликають суперечки в Європейському Союзі багато в чому через побоювання, що це збільшить залежність Європи від російського газу. Польща, Україна і країни Балтії виступають проти проекту.

Пропускна здатність "Північного потоку 2" повинна бути ідентичною першим двом ниткам і становитиме в цілому 110 мільярдів кубометрів газу щорічно. Паливо по цьому газопроводу надходить до Європи вже протягом п'яти років, всього за цей час Росія експортувала з його допомогою близько 145 млрд кубометрів газу.

Всього "Газпром", за власними даними, експортував до Європи в 2015 році 159 млрд кубометрів газу і очікує збільшення обсягів експорту в поточному році.