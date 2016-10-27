"Нафтогаз" підрахував збитки України у разі розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL

Можливе рішення Європейської комісії про надання російському газовому монополісту «Газпрому» доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL, що дає змогу об'єднати можливості «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу до Європи, в розмірі не менш як 290-320 млн дол. на рік. Про це йдеться в повідомленні державного енергохолдингу «Нафтогаз України», переданому УНІАН.

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«Українська сторона сподівається, що при винесенні рішення Європейської комісії щодо режиму використання потужностей газопроводу OPAL будуть дотримані вимоги енергетичного законодавства ЄС, зокрема, статті 36 Директиви 2009/73 / ЄС про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, а також антимонопольного законодавства ЄС, які не допускають дій, спрямованих на зловживання одним з учасників ринку своїм домінуючим становищем. Як член Енергетичного співтовариства, Україна розраховує, що рішення Єврокомісії буде повною мірою відповідати як вимогам, так і принципам ЄС, і буде спрямоване на досягнення його основних цілей - об'єднати Європу в прагненні бути енергетично незалежною, - йдеться в повідомленні. - У разі прийняття Єврокомісією «прогазпромівського» рішення, обсяги транзиту російського газу через Україну та, відповідно, транзитна виручка України істотно скоротяться».

За розрахунками «Нафтогазу», у разі надання "Газпрому" додаткового доступу до 30% потужностей OPAL, транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік, а транзитна виручка України – на 290-320 млн дол. США за старим тарифом.

«Якщо "Газпром" отримає доступ до додаткових 40% потужностей OPAL, транзитні втрати України становитимуть 13,5-14,5 млрд кубометрів палива на рік, а транзитні доходи скоротяться на 395-425 млн дол.», - наголосили в «Нафтогазі».