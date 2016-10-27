НФ звертається до президента та уряду: Не можна допустити розширення впливу Росії на газовий ринок Європи

Таке рішення призведе до зниження обсягів транзиту територією України на 23-27 млрд. кубометрів. Більше того, Кремль отримає додатковий інструмент для газового шантажу країн проти всіх країн Східної та Південної Європи. Таку заяву зробила партія "Нардоний фронт"

Як заявили у партії, OPAL є продовженням газогону "Північний потік" на суші, який тягнеться від виходу "Північного потоку" на березі Балтійського моря через територію Німеччини до німецько-чеського кордону. З 2011 року "Газпром" мав право використовувати OPAL лише на 50%. За новою угодою російський державний монополіст може отримати квоту аж на 80-90% пропускної потужності газогону. Це явна загроза монополізації трубопроводу OPAL, - і цілого газового ринку Європи.

"Закликаємо Європейську Комісію, та особисто Європейського комісара з питань конкуренції Маргрет Вестагер Гансен, не допустити рішення на користь "Газпрому", - йдеться у заяві НФ.

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При цьому у зверненні відзначається, що авторизація дозволу на додаткові потужності перекачки для "Газпрому" підірве європейську єдність у протидії російській глобальній агресії. Поступки "Газпромові" на внутрішньому ринку Євросоюзу неминуче збільшать залежність цілої Європи від російських енергоносіїв, - а відтак дадуть путінському режиму додаткові можливості для варварського економічного тиску на вільний світ.

"Закликаємо Президента України Петра Порошенка та Кабінет Міністрів України вжити всіх заходів, аби відвернути розширення впливу "Газпрому" на газогін OPAL, оскільки це загрожує енергетичній та економічній безпеці України й усієї Європи",- йдеться у повідомленні.