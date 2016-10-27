Країни Перської затоки готові знизити видобуток на 4% - ЗМІ

Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки, які є членами ОПЕК, на закритій зустрічі в Ер-Ріяді в неділю заявили про готовність скоротити видобуток нафти на 4% і запропонували Росії приєднатися до ініціативи, повідомляє Прайм з посиланням на джерела.

"За їхніми даними, міністр енергетики РФ Олександр Новак в свою чергу заявив, що Москва не згодна на зниження нафтовидобутку, але готова заморозити її на нинішньому рівні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що пропозиція країн ОПЕК Перської затоки скоротити видобуток на 4% буде обговорюватися на технічній зустрічі у Відні 28-29 жовтня.

Перша зустріч експертного комітету заплановано на 28-29 жовтня у Відні. Раніше міністр нафти Венесуели Эулохіо дель Піно повідомив журналістам, що ОПЕК направила 12 країнам, що не є членами організації, запрошення взяти участь у технічній зустрічі. Про участь Росії в обговореннях можливих заходів для стабілізації нафтового ринку 28-29 жовтня у Відні повідомляв раніше голова Міненерго РФ Олександр Новак.