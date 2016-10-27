Путін: Росія може відновити постачання газу до України "в будь-яку секунду" після передоплати

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході засідання клубу «Валдай».

«Ми з президентом України за його ініціативою обговорювали питання з газопостачанням України. Він поставив запитання, чи може Росія відновити постачання. Звичайно, може в будь-яку секунду. Для цього нічого не потрібно – у нас є контракт і доповнення до нього. Потрібно лише одне – передоплата», - сказав Путін.

«Сьогодні ціна для України буде не вищою, ніж у сусідніх держав, зокрема, для Польщі. Найактуальнішу цінову ситуацію я не знаю, але на момент нашої розмови (з Порошенком – УНІАН) Польща у нас за договірними зобов'язаннями купувала газ по 184-85 дол. за тис. куб. Україні ми могли б продавати по 180 дол. Я цю ціну назвав – 180 дол. за тис. куб», - зазначив Путін.

За його словами, «відповідь України була, що краще купувати за реверсом, що є порушенням контакту «Газпрому» з його західними контрагентами».

При цьому Путін запевнив, що Росія дивиться на це крізь пальці й з розумінням».

«Наскільки мені відомо, вартість газу для кінцевого промислового споживача в Україні сьогодні вже перевищує 300 дол. за тис. куб. Ми пропонуємо продавати по 180, але у нас брати поки що не хочуть», - сказав він.

Путін заявив, що є підстави вважати, що посередники, які беруть участь у цих операціях, купуючи газ за реверсом, «близькі серцю керівників паливно-енергетичного комплексу в Україні».

«Прапор їм у руки, хай вони працюють, головне, щоб вони забезпечили транзит до європейських країн», - підсумував російський лідер.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з листопада 2015 року не купує газ у російської компанії-монополіста «Газпром».

20 жовтня 2016 року комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко зазначив, що вважає можливість закупівлі газу в РФ для проходження опалювального сезону 2016-2017 років крайнім варіантом, до якого не доведеться вдаватися.