Екс-міністр енергетики розповів, як подолати кризу опалювального сезону

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"Створювалася міжвідомча урядова комісія, в яку входили не тільки міністри, але і заступник генерального прокурора, заступник голови СБУ, заступник голови МВС, і якщо керівник підписував договір на купівлю вугілля, його потім не жахали, як в позаминулому році. Включалася державна машина, вирішувала питання, займалася економією", - розповів Плачков.

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"І заступники голів адміністрацій, коли робили не графік аварійних відключень не одних і тих же підприємств, а графік чергових відключень, і це брав на себе прем'єр, віце-прем'єр і було все організовано. На жаль, зараз я не бачу цього організаційного початку, але його можна і потрібно зробити досить швидко", - додав екс-міністр.