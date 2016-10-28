Нафта дорожчає в очікуванні угоди щодо заморожування видобутку

Світові ціни на нафту в останній день робочого тижня незначно збільшуються на зростання очікувань інвесторами успіху операції по заморожуванню обсягів видобутку "чорного золота" між низкою країн, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:29 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,12%, до 50,53 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,06%, до 49,75 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі узгодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК 30 листопада у Відні. Спеціальний комітет ОПЕК реалізації алжирських домовленостей збереться у Відні 28-29 жовтня.

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"Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки, які є членами ОПЕК, на закритій зустрічі в Ер-Ріяді в неділю заявили про готовність скоротити видобуток нафти на 4% і запропонували Росії приєднатися до цієї ініціативи. Зазначалося також, що вони не хочуть йти на особливі умови для Іраку у своїй угоді", - підкреслює видання.

Саудівська Аравія буде наполягати на участі в угоді всіх виробників нафти, що входять і не входять в ОПЕК, наводить думку аналітика Citi Futures Тіма Еванса (Tim Evans) газета The Wall Street Journal.

"Тверде зобов'язання членів ОПЕК скоротити видобуток нафти надасть росіянам підставу припускати, що вони можуть відмовитися від (участі ред.) запропонованої угоди і, тим не менш, отримати вигоду від зростання цін, до яких призведе скорочення поставок з боку ОПЕК", - вважає він.