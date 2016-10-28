Французька компанія Engie напряму постачатиме газ Україні

Україна надала французькій компанії Engie можливість зберігати газ в українських газових сховищах. Як повідомили в прес-службі уряду України, відповідні домовленості були досягнуті й закріплені в угоді між Engie і українським держхолдингом "Укртрансгаз", підписаному в рамках українсько-французького ділового форуму в Парижі.

"Угода була підписана у присутності прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і міністра економіки і фінансів Франції Мішеля Сапена", - повідомили в прес-службі.

Пізніше комерційний директор державного енергохолдингу "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначив, що угода з Engie - це "конкретний результат реформ ринку газу". "Ми на ділі, а не тільки на словах створюємо прозорий і конкурентний ринок газу в Україні - в інтересах українських споживачів. Ще недавно це здавалося неможливим. Найбільша європейська компанія Engie виходить на український ринок і починає прямі поставки газу українським споживачам, - написав Вітренко. - Сподіваємося на швидке прийняття європейського кодексу балансування: тоді таких компаній на нашому ринку буде ще більше, ринок буде більш прозорою і конкурентною".

Також підписання угоди прокоментували глава "Укртрансгазу" Ігор Прокопів та голова державного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Український оператор газотранспортної системи"Укртрансгаз" - УНІАН) готовий до роботи по європейським стандартам і правилам", - зазначив Прокопів в коментарі, переданому УНІАН.

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"Вихід потужного європейського гравця на український ринок - це хороший сигнал для інших європейських компаній. Ми раді бачити, що реформа "Нафтогазу" і ринку приносить результати", - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 жовтня, в Парижі проходить українсько-французький діловий форум. Франція - шостий торговий партнер України серед країн ЄС. За 8 місяців поточного року товарообіг між двома країнами склав 1,2 мільярда доларів. Основними статтями українського експорту до Франції є продукція агросектору та легкої промисловості.

Компанія Engie (колишня назва - GDF Suez) — велика французька енергетична і газова компанія зі штаб-квартирою в Парижі і річним оборотом порка 60 млрд євро. Основний власник компанії — уряд Франції (35,7%), у вільному обігу перебуває ще близько 57% акцій. Компанія здійснює діяльність у сфері генерації, передачі та постачання електроенергії, видобутку, транспортування і постачання природного газу, а також в області альтернативних джерел енергії. Нещодавно Engie відкрила в Україні дочірню компанію, завданням якої стане розвитку бізнесу материнської компанії на українському ринку.