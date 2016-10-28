Наступного року частка АЕС у виробництві електроенергії становитиме 53% - Міненерговугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило прогнозний баланс електроенергії на 2017 рік, згідно якого планується збільшити частку АЕС, оператором яких є Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", при виробництві електроенергії до 53% - 83,3 мільярда кВт-ч.

Про це під час засідання громадської ради при Міненерговугілля повідомила директор департаменту електроенергетичного комплексу міністерства Ольга Буславец.

"Зараз у проекті прогнозного балансу електроенергії на 2017 рік, який розробило міністерство, обсяг атомної генерації становить 83,3 мільярда кВт-год (53% - УНІАН) при виробленні загальної 157 мільярдів кВт-год", - сказала Буславец.

Також вона додала, що збільшення частки атомної генерації в наступному році покликане замінити обсяги виробництва електроенергії на теплоелектростанціях, оскільки ціна на енергію, отриману від АЕС, значно нижче вартості теплової генерації.

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Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду 19 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна нарощуватиме генеруючі потужності на атомних і гідроелектростанціях.

За даними компанії "Укрнэнерго", оператора Об'єднаної енергосистеми, станом на 28 жовтня частка атомної генерації становила 49,1% від загального виробітку електроенергії в Україні.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.