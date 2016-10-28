Наступного року частка АЕС у виробництві електроенергії становитиме 53% - Міненерговугілля
Зростання частки атомної генерації має замістити обсяги виробництва електроенергії на ТЕС.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило прогнозний баланс електроенергії на 2017 рік, згідно якого планується збільшити частку АЕС, оператором яких є Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", при виробництві електроенергії до 53% - 83,3 мільярда кВт-ч.
Про це під час засідання громадської ради при Міненерговугілля повідомила директор департаменту електроенергетичного комплексу міністерства Ольга Буславец.
"Зараз у проекті прогнозного балансу електроенергії на 2017 рік, який розробило міністерство, обсяг атомної генерації становить 83,3 мільярда кВт-год (53% - УНІАН) при виробленні загальної 157 мільярдів кВт-год", - сказала Буславец.
Також вона додала, що збільшення частки атомної генерації в наступному році покликане замінити обсяги виробництва електроенергії на теплоелектростанціях, оскільки ціна на енергію, отриману від АЕС, значно нижче вартості теплової генерації.
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Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду 19 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна нарощуватиме генеруючі потужності на атомних і гідроелектростанціях.
За даними компанії "Укрнэнерго", оператора Об'єднаної енергосистеми, станом на 28 жовтня частка атомної генерації становила 49,1% від загального виробітку електроенергії в Україні.
Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.