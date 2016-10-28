Вартість нафтового кошика ОПЕК перевищила $47 за барель

Ціна нафтового кошика ОПЕК у четвер, 27 жовтня, підвищилася на $0,27, або на 0,57%, до $47,23 за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила $46,96 за барель, повідомляє Росбалт.

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Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтовий кошик — це умовна суміш, складена з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю. Історичним максимумом для "кошика" картелю є цінова позначка $140,73 за барель, зафіксована 3 липня 2008 рік.

Нафтовий кошик ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.

Вранці в п'ятницю світові ціни на "чорне золото" підвищувалися в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах. Так, грудневі ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent зросли на Лондонській біржі ICE Futures на 0,16% до $50,55 за барель. Грудневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднялися на 0,12% до $49,78 за барель.