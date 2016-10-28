У Кабміні підрахували, скільки вугілля потрібно Україні наступного року

Міністерство енергетики та вугільної промисловості закладає в прогнозний баланс палива на 2017 рік потребу у вугіллі для роботи теплової генерації України на рівні 24,5 млн тонн.

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Про це під час засідання Громадської ради при Міненерговугілля повідомила директор Департаменту електроенергетичного комплексу Ольга Буславець.

«Що стосується прогнозного балансу палива на 2017 рік... Міністерство вважає, що для виробництва 51 млрд кВт-год електроенергії, які наступного року має буде виробити теплова генерація, необхідно близько 24,5 млн тонн вугілля, з яких 9,5 млн тонн становитиме антрацит, а все решта – це газові марки вугілля», - сказала Буславець.

Також вона відзначила, що якщо вугледобувна промисловість України не зможе надати озвучені обсяги палива, то в міністерстві також вивчається можливість імпорту вугілля і нарощування можливостей видобутку на державних шахтах за рахунок залучення кредитних коштів.

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«Передбачається взяти кредит для розробки нових лав на державних підприємствах для збільшення видобутку вугілля», - сказала Буславець.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни продовжує відчувати значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, що підконтрольні бойовикам. Для стабільної роботи енергосистеми енергетичні компанії уклали договори на постачання дефіцитного антрациту з Південно-Африканської Республіки та Польщі.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році скоротився у 1,6 разу порівняно з 2014 роком – до 39,759 млн тонн із 65 млн тонн. При цьому 6,742 млн тонн палива видобуто на державних шахтах.

Видобуток вугілля в Україні за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротився на 0,4% - до 29,6 млн тонн. За цей же період державні шахти зменшили видобуток на 12,4% – до 3,2 млн тонн енергетичного вугілля.