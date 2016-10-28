Міненерговугілля пропонує скасувати страховий запас газу для постачальників

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує Кабінету міністрів встановити на 2016-2017 роки вимогу до постачальників газу щодо створення страхового запасу в розмірі 0% від запланованих місячних обсягів постачання.

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Відповідний проект постанови опубліковано на сайті міністерства.

При цьому постачальники газу зобов'язані будуть формувати запас у розмірі 10% від місячного обсягу тільки в разі настання надзвичайної ситуації на ринку природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада прийняла закон, що передбачає зниження страхового запасу газу, який газопостачальники мають закачати в сховища до початку поставок споживачам, з 50% до 10% від обсягу майбутньої поставки.

При цьому, згідно із законом, Кабмін визначає однаковий розмір страхового запасу для всіх газопостачальників на рік.