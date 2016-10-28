В окупованому Криму спостерігається дефіцит автогазу

В окупованому Криму деякі мережі АЗС та АГЗП припинили реалізацію скрапленого газу через збої поставок ресурсу з території РФ.

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Про це повідомляє OilNews із посиланням на гравців місцевого ринку нафтопродуктів.

Газ відсутній не на всіх АЗС, на деяких, які запаслися ресурсом раніше, його можна купити за талонами.

«Дефіцит автогазу на півострові пов'язаний зі зривом поставок з материка поромною переправою. Поставки відсутні вже тиждень через шторм», – зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, це не перший дефіцит газу в Криму. Зокрема, в кінці серпня, поставки були зірвані теж через шторм і через навчання російської армії, для яких всі пороми перевозили військову техніку.

За даними «Консалтингової групи «А-95», до анексії АР Крим Росією, готівковий продаж зрідженого газу в регіоні становив 18,5 тис. т (2013 р.).