Запаси вугілля на українських ТЕС і ТЕЦ зросли до 68% від плану

Запаси енергетичного вугілля на складах теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей України, станом на 28 жовтня, зросли до 1,9 млн тонн, що становить 68% від обсягів, раніше затверджених Кабінетом міністрів для проходження осінньо-зимового періоду 2016-2017 років - 2,8 млн тонн.

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Про це під час засідання Громадської ради при Міненерговугілля повідомила директор Департаменту електроенергетичного комплексу Ольга Буславець.

«На сьогодні запаси вугілля становлять 1,9 млн тонн, з яких 900 тис. тонн – це антрацитова марка вугілля і 1 млн тонн – це запаси газових марок вугілля», - сказала Буславець.

За її словами, ці запаси включають в себе вугілля на складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей усіх форм власності.

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Також вона зазначила, що відставання від плану нагромадження вугілля насамперед пов'язане з роботою «Укрзалізниці», яка не встигає здійснювати перевезення вже законтрактованих партій вугілля.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для розв‘язання проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

На сьогодні цю марку вугілля на захопленій бойовиками території видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля із зони АТО часто перериваються. Наприклад, з 1 червня постачання антрациту були відсутні і поновилися лише наприкінці липня в обсягах, які, як зазначають в енергокомпанії ДТЕК, не дають змоги поповнювати запаси палива на складах.

Наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується нагромадити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 млн тонн вугілля (1,4 млн тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 млн тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року.