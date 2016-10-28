Держкомпанія "Укренерго" збільшила прибуток у 4 рази - до 1,7 мільярда

Державна компанія – оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» в січні-вересні 2016 року збільшила чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року в 4,3 раза – до 1,741 млрд грн, йдеться в повідомленні компанії.

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Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії за дев'ять місяців поточного року збільшився на 36%– до 4,829 млрд грн, валовий прибуток збільшився на 52% – до 3,323 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» в 2015 році отримала 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 млрд грн. Чистий дохід «Укренерго» від передачі електроенергії в 2015 році зріс порівняно з 2014 роком на 76,4% – до 5,433 млрд грн.

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.