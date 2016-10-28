Прозорість "Укренерго" контролюватимуть авторитетні міжнародні організації

«Наші основні пріоритети в роботі – прозорість, конкуренція та чесні ціни. За рік ми повністю реформували систему закупівель, що дало позитивний результат - понад 5 мільярдів гривень економії державних коштів. Ця сума дорівнює, наприклад, річному бюджету Львова на наступний рік», - заявив Всеволод Ковальчук у ході підписання Меморандуму 27 жовтня 2016 року.

Він наголосив, що саме у громадському контролі, тим більше з боку авторитетних міжнародних організацій, вбачає запоруку прозорості держпідприємств. Тому ДП НЕК “Укренерго” першим серед підприємств паливно-енергетичного комплексу України долучилося до Ініціативи CoST та проявило зацікавленість у впровадженні міжнародних стандартів з розкриття інформації та максимальній прозорості будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури.

Зокрема, Меморандумом передбачено підзвітність всіх етапів проекту за міжнародними стандартами, верифікацію (перевірку) наданої інформації групою незалежних інженерів-консультантів Ініціативи CoST, спільне проведення інформаційно-навчальних сесій, тренінгів та надання «Укренерго» комплексних висновків щодо ефективності витрачення коштів разом із відповідними рекомендаціями.

У якості пілотного проекту в рамках Ініціативи CoST буде промоніторено процес встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на підстанції «Чернівецька» загальною вартістю понад 130 млн грн.

«Секретаріат CoST вітає ініціативу «Укренерго» добровільно долучитися до міжнародних стандартів прозорості та підзвітності будівництва за публічні кошти. Сподіваємось, що приклад відкритості цієї потужної компанії для громадськості стане початком «доброї» практики будівництва в енергетичному секторі у цілому. Розраховуємо на плідну співпрацю і бажаємо успіхів нашим новим колегам» - зазначила директор Національного Секретаріату CoST Україна Наталія Форсюк.

Довідково.

ДП «НЕК «Укренерго» - системний оператор Об’єднаної енергосистеми України, що забезпечує централізоване оперативно-диспетчерське управління ОЕС та збалансування виробництва і споживання електроенергії в країні. Здійснює експлуатацію та розвиток магістральних і міждержавних ліній електропередачі. НЕК є державним підприємством, яке знаходиться в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Реконструкція підстанції 330 кВ Чернівецька – один з пріоритетних для ДП «НЕК «Укренерго» проектів, запланованих до реалізації у 2016 році. Ця підстанція є єдиним джерелом енергоживлення споживачів Чернівецької області. Максимальне завантаження двох автотрансформаторів потужністю по 200 МВА щорічно досягають критичних значень, у зв'язку з чим виникає дефіцит автотрансформаторної потужності. На підстанції «Чернівецька» буде встановлений третій автотрансформатор (АТ) 330/110/35 кВ, а також замінене застаріле обладнання в схемі діючих трансформаторів та змонтований новий відкритий розподільчий пристрій (ВРП) для нового трансформатора.

Так, закладена у 2015 році проектна вартість автотрансформатору – 141 млн. грн, але завдяки участі у відкритих торгах у 2016 році 5-ти компаній вартість було знижено до 47 млн. грн. Відповідно до договору, укладеного між ДП «НЕК Укренерго» та ПАТ «Запоріжтрансформатор», поставка обладнання запланована на грудень 2016 року.

Тендер на встановлення обладнання виграла фірма «СічЕнерго», яка надала кращу пропозицію з-поміж усіх учасників відкритих торгів, у результаті яких визначена проектом вартість була знижена з 200 млн. грн. до 82 млн. грн. В цій сумі будівельно-монтажні роботи складають 34 млн. грн. (включаючи встановлення нового обладнання, окрім АТ), вартість устаткування додаткового обладнання – 48 млн. грн.

CoST (Construction Sector Transparency Initiative) – добровільна міжнародна Ініціатива із секретаріатом у м. Лондоні (Великобританія), яка об’єднує представників влади, громадськості та бізнесу в 15-и країнах світу з метою:

- забезпечення прозорості та підзвітності будівництва об’єктів інфраструктури, що здійснюється за публічні кошти;

- підвищення ефективності використання публічних коштів;

- моніторинг та зменшення ризиків неефективного управління та корупції під час будівництва та експлуатації інфраструктурних об’єктів.

Ініціатива CoST була створена у 2008 році з метою запровадження міжнародних стандартів інформації, яка підлягає розкриттю та опублікуванню закупівельними організаціями на всіх стадіях будівництва: планування, виконання проектних робіт, проведення тендерів, безпосередньо будівництва та нагляду. В Україні Ініціатива CoST розпочала свою активну роботу у 2015 році за підтримки Світового банку та сприяння Уряду України після підписання Меморандуму співпраці між Міжнародним Секретаріатом CoST, Міністерством інфраструктури України та Укравтодором. У подальшому Ініціатива CoST Україна має намір значно розширити перелік проектів, залучивши до програми різні галузі інфраструктурного будівництва.

Транспе́ренсі Інтерне́шнл (англ. Transparency International) — міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією та дослідженні питань корупції у світі. Заснована 1993 року у Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном. Відома публікацією свого щорічного Індексу сприйняття корупції (ІСК) у країнах світу. На сьогодні має більше 100 національних осередків.

Національне відділення Transparency International сформувалося та виросло з Творчого об’єднання «ТОРО» - неурядової організації, зареєстрованої у 1999 році у місті Кропивницький. Основною метою діяльності ТІ Україна є обмеження зростання рівня корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності і доброчесності публічної влади і громадянського суспільства. Ключові пріоритети ТІ Україна на 2014-2016 визначені наступним чином:

- ефективна антикорупційна політика;

- запобігання корупції в представницьких органах влади;

- доброчесне використання публічних фінансів;

- посилення доброчесності в органах судочинства та прокуратури;

- запобігання корупції в приватному секторі;

- формування негативного ставлення до корупції.

Transparency International Україна виступила співзасновником громадянської ініціативи «Реанімаційний Пакет Реформ», у рамках якої розробила Антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки, та просуває низку важливих законодавчих рішень, спрямованих на кардинальне зниження рівня корупції в Україні.