Антимонопольний комітет оштрафував нафтотрейдерів на 200 мільйонів за цінову змову

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував операторів ринку нафтопродуктів, які є власниками мереж АЗС під брендом ОККО, "Паралель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за узгоджені дії при формуванні роздрібних цін на пальне в 2013-2016 роках. Про це повідомила прес-служба комітету.

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«Антимонопольний комітет України оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325,1 тис. грн за узгоджені дії на ринку. Таке рішення Комітет ухвалив на своєму засіданні 28 жовтня», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, на компанію «Золотий Екватор» накладено штраф у розмірі 16,2 млн грн, «ВОГ Рітейл» - 54,3 млн грн, «ОККО Нафтопродукт» - 77,8 млн грн, «Альянс Холдинг» - 39,7 млн грн, «АМІК Україна» - 12,5 млн грн, «СОКАР Петролеум» - 2,5 млн грн, «Паралель» - 1,4 млн грн.

«Під час розслідування було встановлено, що у січні 2013 року - січні 2016 року відповідачі одночасно або майже одночасно (з інтервалом у кілька днів) змінювали роздрібні ціни реалізації бензину марки А-95 і дизельного пального шляхом зазначення цих цін на інформаційному табло на стаціонарних АЗС», - говориться в повідомленні.

Як відзначається, такі дії призвели до зниження конкуренції між компаніями.

«Комітет своїм рішенням зобов'язав нафтотрейдерів запровадити зрозумілі, відкриті та прозорі критерії надання споживачам знижок і роздрібних цін на світлі нафтопродукти... використовувати механізм інформування споживачів про фактичні роздрібні ціни кожної з марок пального, які реалізуються на стаціонарних АЗС, зокрема, з урахуванням програм лояльності, акцій та наданих знижок», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року АМКУ почав розслідування можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів ринку світлих нафтопродуктів в 2013-2016 роках.

20 травня після звернення народних депутатів прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що синхронні дії трейдерів можуть мати ознаки змови щодо регулювання цін, а саме зростання цін на багатьох АЗС відбувається синхронно.

23 травня Антимонопольний комітет України завершив розслідування щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій при встановленні роздрібних цін на пальне, за результатами якого виявив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

27 жовтня голова комітету Юрій Терентьєв повідомив, що застосування максимальних штрафів для операторів ринку нафтопродуктів у зв'язку з цим розслідуванням є не зовсім коректним.