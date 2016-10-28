У трьох районах Львова відновлено подачу опалення та гарячої води, яка припинялася через аварію на ТЕЦ
На головній теплоцентралі Львова сталася аварія, внаслідок якої без опалення та гарячої води залишилися Франківський, Сихівський та частина Личаківського районів міста.
Про це повідомляє ZAXID.NET.
За словами директора "Львівтеплоенерго" Степана Пакіжа, через коротке замикання вийшов з ладу турбогенератор №7, після чого спалахнуло масло генератора. На момент приїзду рятувальників площа загорання становила 50 кв м.
Станом на 16:00 пожежу ліквідували, розповів речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.
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За словами Степана Пакіжа, станом на 20:00, ТЕЦ-1 почала відновлювати свою роботу, подача води вже здійснюється, теплопостачання у мережах відновлено.
Зараз тепловики працюють над відновленням теплопостачання до будинків. У "Львівтеплоенерго" очікують, що протягом години-двох ТЕЦ повернеться до нормальної роботи.
У той же час активіст громадської організація "Варта 1" і депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що роботи по ліквідації пожежі на ТЕЦ-1 будуть вестися усю ніч. "За приватною інформацією, усіх працівників даної ТЕЦ-1 викликали на роботу", - написав Зінкевич у групі "Варта 1".
За останніми даними, до усіх будинків у трьох районах Львова, які обслуговує ТЕЦ-1, уже відновлено подачу опалення та гарячої води.
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Про це повідомив директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж, повідомляє прес-служба Львівської міськради.
«Спеціалісти підприємства вже відновили роботу ТЕЦ-1. Відтак, теплоносій подається до усіх будинків. Зараз моніторимо ситуацію та температурні показники. Думаю, на понеділок матимемо інформацію, що стало причиною замикання та загоряння», - розповів Степан Пакіж.