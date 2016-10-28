У трьох районах Львова відновлено подачу опалення та гарячої води, яка припинялася через аварію на ТЕЦ

Про це повідомляє ZAXID.NET.

За словами директора "Львівтеплоенерго" Степана Пакіжа, через коротке замикання вийшов з ладу турбогенератор №7, після чого спалахнуло масло генератора. На момент приїзду рятувальників площа загорання становила 50 кв м.

Станом на 16:00 пожежу ліквідували, розповів речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

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За словами Степана Пакіжа, станом на 20:00, ТЕЦ-1 почала відновлювати свою роботу, подача води вже здійснюється, теплопостачання у мережах відновлено.

Зараз тепловики працюють над відновленням теплопостачання до будинків. У "Львівтеплоенерго" очікують, що протягом години-двох ТЕЦ повернеться до нормальної роботи.

У той же час активіст громадської організація "Варта 1" і депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що роботи по ліквідації пожежі на ТЕЦ-1 будуть вестися усю ніч. "За приватною інформацією, усіх працівників даної ТЕЦ-1 викликали на роботу", - написав Зінкевич у групі "Варта 1".

За останніми даними, до усіх будинків у трьох районах Львова, які обслуговує ТЕЦ-1, уже відновлено подачу опалення та гарячої води.

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Про це повідомив директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«Спеціалісти підприємства вже відновили роботу ТЕЦ-1. Відтак, теплоносій подається до усіх будинків. Зараз моніторимо ситуацію та температурні показники. Думаю, на понеділок матимемо інформацію, що стало причиною замикання та загоряння», - розповів Степан Пакіж.