Другий енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі після закінчення поточного ремонту

Другий енергоблок Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення поточного ремонту.

Про це повідомили в прес-службі держкомпанії "Енергоатом".

"29 жовтня 2016 року в 14:11 енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення поточного ремонту. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

У даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків, енергоблок №6 - на плановому ремонті.

Читайте такожГолова "Енергоатома" змінив в. о. гендиректора Запорізької АЕС

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає. Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС", - зазначили у відомстві.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 тис. МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.