Безрезультатне засідання ОПЕК обвалило ціни на нафту

Світові ціни на нафту в понеділок опускаються, оскільки засідання експертів нафтовидобувних країн з обговорення варіантів реалізації алжирських рішень завершилося лише визначенням, коли пройдуть наступні подібні консультації на аналогічному рівні, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:01 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,43%, до 50,46 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,39%, до 48,51 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за підсумками зустрічі експертів країн, що входять і не входять до ОПЕК, обговорення варіантів реалізації алжирських рішень було вирішено провести наступні подібні консультації на аналогічному рівні до офіційної зустрічі міністрів держав-членів картелю 30 листопада. До того часу, як очікується, будуть уточнені свої та пропоновані дані щодо можливого заморожування або зниження видобутку нафти.

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"Було багато розмов, але ніхто ні про що не домовився. Це підштовхує ринок нафти до зниження", - прокоментував агентству Рейтер старший ринковий аналітик брокерської компанії OANDA в Сінгапурі Джеффрі Халлі (Jeffrey Halley).

Додатковий тиск на ціни на "чорне золото" надають дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes за кількістю бурових установок у США. Так, за підсумками робочого тижня, що завершився 28 жовтня, кількість бурових установок в країні зросла на 4 одиниці, або на 0,72%, до 557 одиниць. У річному вираженні показник зменшився на 218 одиниць, або на 28,1%.

Кількість нафтових бурових установок знизилася лише на 2 одиниці, або на 0,5%, до 441 штуки. Кількість газодобувних установок збільшилася на 6 одиниць, або на 5,5%, і склала 114 штук.