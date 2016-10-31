"Укргазвидобування" перейшло на виробництво дизельного палива Євро-5

Найбільша газовидобувна компанія в Україні "Укргазвидобування" перейшла на виробництво дизельного палива екологічного класу Євро-5 на потужностях Шебелинського заводу з переробки газового конденсату і нафти.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З кінця жовтня Шебелинський завод почав виробництво зимового дизельного палива стандарту Євро-5 з граничної температури фільтрованості мінус 20 градусів Цельсія", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що перші оптові партії дизпалива Євро-5 будуть запропоновані до продажу на електронних біржових торгах на майданчику "Української енергетичної біржі" 1 листопада 2016 року.

"Сьогодні ми є свідками того, як Шебелинський завод перетворюється з аутсайдерів вітчизняного нафтового ринку в сучасне конкурентоспроможне підприємство... Зараз, підприємство переходить на випуск дизельного палива виключно стандарту Євро-5", - наводяться в повідомленні слова комерційного директора "Укргазвидобування" Сергія Федоренка.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укргазвидобування" реалізувало проекти з переходу якості бензинів з класу Євро-2, Євро-4 вартістю до 20 мільйонів гривень з подальшим переходом на Євро-5 загальною вартістю 5 мільйонів гривень. Свої бензини компанія реалізує на аукціонах та через мережу АЗС.

9 вересня директор Федоренко повідомив, що "Укргазвидобування" планує у вересні запустити виробництво дизельного палива екологічного класу Євро-4 на потужностях Шебелинського газопереробного заводу.

26 вересня начальник Шебелинського заводу Юрій Роговий зазначив, що планований обсяг виробництва дизпалива Євро-4 складе 8-10 тисяч тонн в місяць. Після цього, 27 вересня, голова компанії Олег Прохоренко повідомив, що компанія "Укргазвидобування" розпочала випуск дизпалива класу Євро-4.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ – завод з переробки газового конденсату і нафти з подальшим виробництвом нафтопродуктів (бензинів, дизельного палива, скрапленого газу та ін). У квітні компанія "Укргазвидобування" завершила ремонт технологічних установок заводу і налагодила випуск бензинів екологічного класу Євро-4.

"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.