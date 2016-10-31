Україна вже понад 330 днів не закуповує газ у Росії, повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на брифінгу в Києві.

"Вже більше 330 днів Україна не купує газ у Росії. Що б там Путін не говорив, ми не купуємо у агресора", – сказав він.

За словами Шимківа, за останні півроку керівництво країни розробило дорожню карту підвищення енергоефективності в Україні.

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"Прийнято 199 програм з енергоефективності. Є конкретний план, який впроваджується Геннадієм Зубко (міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - УНІАН). Я думаю, що ми побачимо результати цієї реформи", - зазначив заступник глави АП.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2016 року комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко наголосив, що вважає можливість закупівлі газу в РФ для проходження опалювального сезону 2016-2017 років крайнім варіантом, до якого не доведеться вдатися.