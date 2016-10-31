Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на ТЕС збільшилися на 4%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 23 по 30 жовтня поточного року збільшилися на 4% – до 732 тисячі тонн.

Про це йдеться в повідомленні оператора Об'єднаної енергетичної системи України держкомпанії "Укренерго".

Також повідомляється, що запаси вугілля газової марки збільшилися на 1,8% – до 893 тисяч тонн з 877 тисяч тонн.

У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень виросли на 2,8% – до 1,625 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням, запаси резервного виду палива, мазуту, скоротилися на 3,2% – до 30,4 тисячі тонн.

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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

В даний час цю марку вугілля на захопленої бойовиками території добувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються. Наприклад, з 1 червня постачання антрациту відсутні і поновилися лише в кінці липня в обсягах, які, як зазначають в енергокомпанії ДТЕК, не дозволяють поповнювати запаси палива на складах.

В кінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйона тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 мільйона тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року.