АМКУ: штраф "Газпрому" з пенею зріс удвічі – до 172 мільярдів гривень

Антимонопольний комітет України просить Господарський суд Києва стягнути з російського монополіста "Газпрому" 172 млрд грн, включаючи штраф у розмірі 86 млрд грн і пеню на таку ж суму за його несвоєчасну сплату, повідомив представник комітету.

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"За прострочення 140 днів нараховувалася пені в розмірі 180,5 мільярда гривень. Разом з тим, згідно зі статтею 56 закону України "Про захист економічної конкуренції" розмір пені не повинен перевищувати розмір штрафу, тому Антимонопольний комітет подав позов про стягнення 85,9 мільярда гривень штрафу і 85,9 мільярда гривень пені», - сказав представник інтересів АМКУ в понеділок під час розгляду в суді позову комітету до "Газпрому" про примусове стягнення штрафу.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України 5 жовтня подав до Господарського суду міста Києва позов з заявою про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпрому» штрафу в розмірі 86 млрд грн, пені та зобов'язання припинити порушення.

У січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф близько 86 млрд грн (3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу.

Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня поточного року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов в Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста.