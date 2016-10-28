Енергоатом та Holtec вдосконалюють технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом на українських АЕС

«Нам дуже приємно, що у день двадцятиріччя Енергоатома, який ми відзначаємо 17 жовтня, наші стратегічні партнери з нами. Хочу відзначити, що до ювілею Енергоатома Кабінет міністрів України зробив нам довгоочікуваний подарунок, виділивши земельні ділянки для будівництва ЦСВЯП та під’їзної залізничної колії», - зазначив Юрій Недашковський, звертаючись до свого американського колеги.

Генеральний директор Відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» Олександр Рибчук повідомив доктору Крісу Сінгху, що початок активної фази будівельних робіт на майданчику ЦСВЯП очікується у березні 2017 року. «Днями Державна інспекція з ядерного регулювання України отримала звіт з оцінки безпеки ЦСВЯП і ми очікуємо, що протягом місяця Держатомрегулювання надасть нам відповідь за цим звітом. Паралельно на українських АЕС йде підготовка до прийому обладнання Holtec, яке буде використано для поводження з відпрацьованим ядерним паливом безпосередньо на станціях», - уточнив О.Рибчук.

Він переконаний, що завантаження першої партії ВЯП до контейнерних систем HI-STORM, в яких воно транспортуватиметься та зберігатиметься на майданчику ЦСВЯП, відбудеться наприкінці 2018 року.

У свою чергу доктор Кріс Сінгх подякував президенту Енергоатома за плідну співпрацю за проектом спорудження ЦСВЯП. «Наше співробітництво триває вже 13 років, і весь цей час я не припиняю дивуватись якості підготовки та рівню кваліфікації українських атомників. Мені дуже приємно, що Україна першою у світі отримає сховище для відпрацьованого палива, побудоване за найкращою у світі технологією. Сподіваюсь, що через два роки в нас буде гарний привід для святкування – введення в експлуатацію першої черги ЦСВЯП», - підкреслив президент Holtec International.

Під час зустрічі керівників компаній було підписано додаткову угоду (Доповнення № 8) до контракту на постачання обладнання для ЦСВЯП. Угода передбачає розробку та впровадження модифікованої та вдосконаленої технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом на енергоблоках українських АЕС. Додаткову угоду з боку Енергоатома підписав Олександр Рибчук, а з боку Holtec International віце-президент компанії Ріаз Аван.

Довідка. Через відсутність власного сховища, Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на території Росії. Контракт на будівництво ЦСВЯП між Енергоатомом і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal був підписаний ще у 2004 році, проте з ряду причин, у тому числі через зміну політичної кон'юнктури проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася у 2014 році.

У березні 2016 року Кабінет міністрів України повідомив про плани до кінця поточного року затвердити проектно-кошторисну документацію з будівництва в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС. 12 жовтня 2016 року Кабмін виділив земельні ділянки загальною площею 45,2 гектара в зоні відчуження (Київська обл.) під будівництво ЦСВЯП.

Контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International постачатиме спеціальне устаткування для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, що будуть застосовані, як на енергоблоках АЕС, так і при перевезенні ВЯП з АЕС до ЦСВЯП, а також у самому сховищі.

Holtec International поставить для ЦСВЯП 94 системи зберігання відпрацьованого ядерного палива; подальше виробництво цих систем зберігання відпрацьованого палива відбуватиметься в Україні. Меморандум, підписаний у 2015 році між Енергоатомом, Holtec International та харківським ПАТ «Турбоатом», передбачає передачу останньому технології Holtec з виробництва контейнерів для зберігання ВЯП системи HI-STORM. В документі зазначено, що можлива вартість послуг "Турбоатома" для компанії Holtec, може досягти 200 млн дол. протягом наступних 10 років, включаючи близько 60 млн дол. вартості обладнання для проекту ЦСВЯП.​