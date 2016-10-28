Енергоатом та Holtec вдосконалюють технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом на українських АЕС
Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський та президент американської компанії Holtec International доктор Кріс Сінгх обговорили стан реалізації проекту спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Зустріч відбулась 17 жовтня у центральному офісі Енергоатома.
«Нам дуже приємно, що у день двадцятиріччя Енергоатома, який ми відзначаємо 17 жовтня, наші стратегічні партнери з нами. Хочу відзначити, що до ювілею Енергоатома Кабінет міністрів України зробив нам довгоочікуваний подарунок, виділивши земельні ділянки для будівництва ЦСВЯП та під’їзної залізничної колії», - зазначив Юрій Недашковський, звертаючись до свого американського колеги.
Генеральний директор Відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» Олександр Рибчук повідомив доктору Крісу Сінгху, що початок активної фази будівельних робіт на майданчику ЦСВЯП очікується у березні 2017 року. «Днями Державна інспекція з ядерного регулювання України отримала звіт з оцінки безпеки ЦСВЯП і ми очікуємо, що протягом місяця Держатомрегулювання надасть нам відповідь за цим звітом. Паралельно на українських АЕС йде підготовка до прийому обладнання Holtec, яке буде використано для поводження з відпрацьованим ядерним паливом безпосередньо на станціях», - уточнив О.Рибчук.
Він переконаний, що завантаження першої партії ВЯП до контейнерних систем HI-STORM, в яких воно транспортуватиметься та зберігатиметься на майданчику ЦСВЯП, відбудеться наприкінці 2018 року.
У свою чергу доктор Кріс Сінгх подякував президенту Енергоатома за плідну співпрацю за проектом спорудження ЦСВЯП. «Наше співробітництво триває вже 13 років, і весь цей час я не припиняю дивуватись якості підготовки та рівню кваліфікації українських атомників. Мені дуже приємно, що Україна першою у світі отримає сховище для відпрацьованого палива, побудоване за найкращою у світі технологією. Сподіваюсь, що через два роки в нас буде гарний привід для святкування – введення в експлуатацію першої черги ЦСВЯП», - підкреслив президент Holtec International.
Під час зустрічі керівників компаній було підписано додаткову угоду (Доповнення № 8) до контракту на постачання обладнання для ЦСВЯП. Угода передбачає розробку та впровадження модифікованої та вдосконаленої технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом на енергоблоках українських АЕС. Додаткову угоду з боку Енергоатома підписав Олександр Рибчук, а з боку Holtec International віце-президент компанії Ріаз Аван.
Довідка. Через відсутність власного сховища, Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на території Росії. Контракт на будівництво ЦСВЯП між Енергоатомом і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal був підписаний ще у 2004 році, проте з ряду причин, у тому числі через зміну політичної кон'юнктури проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася у 2014 році.
У березні 2016 року Кабінет міністрів України повідомив про плани до кінця поточного року затвердити проектно-кошторисну документацію з будівництва в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС. 12 жовтня 2016 року Кабмін виділив земельні ділянки загальною площею 45,2 гектара в зоні відчуження (Київська обл.) під будівництво ЦСВЯП.
Контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International постачатиме спеціальне устаткування для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, що будуть застосовані, як на енергоблоках АЕС, так і при перевезенні ВЯП з АЕС до ЦСВЯП, а також у самому сховищі.
Holtec International поставить для ЦСВЯП 94 системи зберігання відпрацьованого ядерного палива; подальше виробництво цих систем зберігання відпрацьованого палива відбуватиметься в Україні. Меморандум, підписаний у 2015 році між Енергоатомом, Holtec International та харківським ПАТ «Турбоатом», передбачає передачу останньому технології Holtec з виробництва контейнерів для зберігання ВЯП системи HI-STORM. В документі зазначено, що можлива вартість послуг "Турбоатома" для компанії Holtec, може досягти 200 млн дол. протягом наступних 10 років, включаючи близько 60 млн дол. вартості обладнання для проекту ЦСВЯП.