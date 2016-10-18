Заступник міністра енергетики США Девід Молер відвідав Хмельницьку АЕС

З основними виробничими показниками електростанції, найближчими планами та перспективами ознайомив американських гостей головний інженер енергетичного підприємства Віктор Макєєв. «Серед важливих перспективних завдань, над якими сьогодні працює Енергоатом, – зазначає головний інженер ВП ХАЕС, - зменшення термінів планово-попереджувального ремонту та збільшення коефіцієнта використання встановленої потужності (КВВП), який має становити не менше 80%».

Про проведення дослідної експлуатації режиму добового регулювання потужності на другому енергоблоці Хмельницької АЕС розповів американській делегації заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Костянтин Щербінін, який наголосив, що впровадження даного режиму необхідне в умовах перерозподілу структури енергетичної генерації і є важливою передумовою для експорту електроенергії в країни Європи. Це був перший етап дослідження тривалістю 21 цикл. Планується провести наступний етап дослідної експлуатації, що триватиме не менше 50 циклів, та здійснити модернізацію обладнання для стабільного та надійного проведення даного режиму.

Під час зустрічі з керівництвом Хмельницької АЕС представники США дізналися також про стан справ щодо спорудження нових потужностей, плани та необхідні дії стосовно впровадження проекту «Енергетичний міст «Україна - Європейський Союз».

В рамках візиту члени делегації побували на блочному щиті управління першого енергоблока та оглянули будівельні конструкції блока №3. За словами заступника міністра енергетики США Девіда Молера, під час візиту вдалося на власні очі побачити стан інфраструктури української енергетики, отримати багато корисної інформації від керівництва атомної станції, що дозволить зрозуміти, яку допомогу необхідно надати Україні для того, щоб її енергетична система була більш стійкою.​