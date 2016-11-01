Парламент законом змусить "Нафтогаз" і теплокомуненерго домовитися - нардеп





Про це заявив член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Михайло Бондар.

За його словами, відповідний законопроект, який передбачає реструктуризацію заборгованості та скасування штрафних санкцій за попередні роки, Верховна Рада підтримала у першому читанні.

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«Закон приймався в першому читанні тільки для того, аби показати, що держава на рівні депутатів намагається втрутитися в це питання. Я вважаю, що до другого читання ці дві структури - НАК «Нафтогаз України» і підприємства теплокомуненерго - повинні знайти якесь взаєморозуміння між собою. Таким чином ми дали їм старт. Але, якщо побачимо бездіяльність з їхнього боку, то до другого читання ми будемо суттєво доопрацьовувати цей закон, і, якщо не буде іншого варіанту, будемо виносити його в зал, виносити рішення і зобов'язувати їх законом вирішувати цю проблему», - зазначив Михайло Бондар.

За його словами, зараз в парламенті обговорюють правки до законопроекту.

«Велися дискусії, що НАК« Нафтогаз» матиме дірку. Хоча він її не матиме, бо все одно буде погашатися заборгованість. Ведеться дуже багато дискусій, насамперед, щоби скасувати пеню», - уточнив Михайло Бондар.

Він наголосив, що тривале протистояння «Нафтогазу» і теплокомуненерго довело галузь до критичного стану.

«Якби ситуація не була критичною, це питання не піднімалося б у Верховній Раді. Ця проблема наростає щороку і вже потребує вирішення. Я вважаю, що або ми будемо його вирішувати, або дамо стимул «Нафтогазу» і теплокомуненерго», - резюмував нардеп.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року парламент прийняв за основу проект Закону №5273 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що головним завданням законопроекту є реструктуризація боргів підприємств ЖКГ на термін до 5 років. Також буде можливість списати нараховані штрафи і пеню.