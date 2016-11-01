Рада скасувала реєстрацію виробників рідкого біопалива та біогазу

Верховна Рада прийняла у другому читанні закон, яким скасуються необхідність ведення державного реєстру виробників рідкого біологічного палива та біогазу, що знижує бюрократичні перешкоди для ведення цього бізнесу.

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За ухвалення законопроекту №4618 «Про внесення змін до статті 8 закону України «Про альтернативні види палива» за основу і в цілому проголосували 243 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексій Рябчин повідомив, доповідаючи по законопроекту, що згідно з законодавством, держава має вести реєстр біопалива, якщо його виробники можуть отримувати пільги.

«Ці пільги більше не застосовуються до біопалива, тому необхідності вести такий реєстр немає», - сказав Рябчин.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроект був розроблений в рамках політики дерегуляції, яка була затверджена розпорядженням Кабінету міністрів від 18 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2016 року цей законопроект був поданий до Верховної Ради і направлений на доопрацювання у парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу.

14 червня парламентські комітети завершили розгляд цього проекту закону.

Даний законопроект вносить зміни в базовий для галузі альтернативної енергетики закон України «Про альтернативні види палива».