Депутати віднесли теплові насоси до альтернативних джерел енергії

Верховна Рада підтримала у другому читанні закон, який передбачає віднесення виробленої тепловими насосами енергії до енергії, виробленої з альтернативних джерел, якщо її річний обсяг більший за енергію, витрачену на забезпечення роботи самих насосів.

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За ухвалення законопроекту №4555 «Про внесення змін до закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке використовує відновлювані джерела енергії» за основу і в цілому проголосували 226 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, доповідаючи по законопроекту, що він передбачає віднесення теплових насосів до альтернативних джерел енергії.

«Ви знаєте, що Україна, підписавши Паризьку конвенцію, взяла на себе серйозні зобов'язання, але разом з цим ми даємо нашим споживачам дорожню карту того, як рухатися до розширення переліку відновлюваної енергії, яка може бути використана в тому числі і для скорочення споживання газу», - сказав Зубко.

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Голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Рябчин Олексій зазначив під час виступу, що цей законопроект не передбачає використання зеленого тарифу до теплових насосів, або інших пільг.

Як наголошується в пояснювальній записці, метою проекту закону є забезпечення виконання взятих Україною зобов'язань щодо адаптації національного законодавства до законодавства Енергетичного Співтовариства.

Дані зміни спрямовані на стимулювання до використання поновлюваних джерел енергії. Зокрема, пропонується віднести вироблену тепловими насосами енергію до енергії з відновлюваних джерел.

«Теплова енергія, вироблена тепловими насосами з аеротермальної, гідротермальної або геотермальної енергії, вважається виробленою з відновлюваних джерел енергії, за умови, що річний обсяг виробництва теплової енергії таким тепловим насосом більший, ніж обсяг теплової енергії, витраченої на виробництво електричної енергії, спожитої тепловим насосом», - зазначається в пояснювальній записці.

Також, згідно з пояснювальною запискою, норма про віднесення виробленої теплової енергії до альтернативних джерел відповідає Директиві 2009/28/ ЄС, яка регламентує державне заохочення використання таких видів енергії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зубко закликав Верховну Раду ухвалити низку законопроектів, які стимулюють модернізацію у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі і щодо використання теплових насосів.

Довідка УНІАН. Тепловий насос – пристрій для переносу теплової енергії, яка знаходиться під шаром грунту (геотермальна), у водоймах (гідротермальна) або повітрі (аеротермальна) до споживача такої енергії – домогосподарству або підприємству. Таким чином, ці пристрої дозволяють отримувати теплову енергію із зовнішнього середовища, не спалюючи викопне паливо.