В Енергоспівтоваристві вважають неприпустимим зворотний перегляд тарифів для СЕС в Україні

Про це йдеться у коментарі Секретаріату щодо законопроекту про зниження коефіцієнтів "зеленого" тарифу для СЕС потужністю понад 10 МВт, які вже введені в експлуатацію.

"Ми не були поінформовані про будь-яку ініціативу і, таким чином, ми не можемо коментувати її безпосередньо. Але в цілому я можу сказати, що не допускається внесення будь-яких зворотних змін в діючі умови роботи СЕС, які вже експлуатуються", - цитуються у відповіді слова директора Секретаріату Янеза Копача.

Директор Секретаріату енергетичного співтовариства зазначає, що в іншому випадку зміна існуючих умов праці СЕС надасть негативний вплив на впровадження відновлюваних джерел енергії в Україні.

"Стабільна і передбачувана нормативно-правова база забезпечує впевненість інвесторів в українському ринку відновлюваних джерел енергії і, таким чином, дозволить Україні досягти 11% цільового використання відновлюваних джерел енергії до 2020 року згідно з Директивою 2009/28/EC", - запевняє Копач.

Раніше повідомлялося, що 15 вересня депутат Ради Чорновіл (фракція "Народний Фронт") зареєструвала законопроект №5129 про зниження коефіцієнта "зеленого" тарифу для великих СЕС (понад 10 МВт) у 1,8 рази.

16 вересня 4 депутати "Народного Фронту" зареєстрували альтернативний законопроект з пропозицією знизити у 1,8 рази коефіцієнти "зеленого" тарифу для всіх СЕС введених в експлуатацію до 31 грудня 2015, незалежно від встановленої потужності.

Частка сонячної енергетики в загальному виробництві електроенергії в 2015 становила 0,33%.

Найбільшим гравцем на ринку сонячної енергетики України є компанія CNBM International (Китай).

Зокрема, з середини 2014 року CNBM володіє сонячними електростанціями "Лиманська Енерджи 1", "Лиманська Енерджи 2", "Приозерне 1", "Приозерне 2", "Франко Солар", "Франко Піві", "Дунайська СЕС 1", "Дунайська СЕС 2" (Одеська обл.), "Нептун Солар" та "Восход Солар" (Миколаївська обл).