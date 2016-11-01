Депутати можуть віддати в місцеві бюджети 5% доходів від нафтогазової ренти

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, згідно з яким 5% надходжень від ренти на видобуток нафти, природного газу і газового конденсату планується спрямовувати в місцеві бюджети, а 95% – у державний, тоді як в даний час у держбюджет спрямовується 100% таких надходжень.

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За ухвалення законопроекту №3038 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впорядкування системи надходжень і використання коштів рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» проголосували 268 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

За словами одного з авторів цього законопроекту, народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Ольги Белькової, цей законопроект дозволить місцевому населенню в тих регіонах, де ведеться видобуток вуглеводнів, отримати компенсацію за негативні наслідки такого видобутку у вигляді надходжень ренти до місцевих бюджетів.

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«Цей законопроект спрямований на справедливий розподіл надходжень від ренти... Оскільки при видобутку вуглеводнів завдається певна шкода довкіллю, а також шкода локальній інфраструктурі... ми пропонуємо перенести частину ренти в місцеві бюджети», - сказала Белькова, відзначивши, що ухвалення цього законопроекту дозволить збільшити видобуток природного газу в Україні.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, пропонується замість нинішнього розподілу ренти (100% держбюджету) спрямовувати до державного бюджету тільки 95%, а 1,5% – до загального фонду міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад, 1,5% – до загального фонду обласних бюджетів і 2% – до загальних фондів міст районного значення та сіл.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект було передано до Верховної Ради ще на початку вересня 2015 року, але його розгляд неодноразово відкладався.

Раніше багато представників органів місцевого самоврядування висловлювалися за ухвалення цього законопроекту, щоб забезпечити надходження рентних платежів до місцевих бюджетів. На їхню думку, ухвалення цього документа дозволить забезпечити сприяння місцевої влади нафтогазовидобувним компаніям в отриманні відповідних дозволів на видобуток нафти і газу.

Один із авторів законопроекту Белькова раніше заявляла, що ухвалення цього документа дозволить місцевим бюджетам додатково отримувати фінансування у розмірі 2 млрд грн на рік. Також його ухвалення дозволить розв’язати проблему одержання нафтогазовими компаніями дозволів від органів місцевої влади на видобуток вуглеводнів.