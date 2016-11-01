Україна планує за півтора року збільшити видобуток вугілля вдвічі - Міненерго

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості на своїй сторінці у Facebоok з посиланням на слова профільного міністра Ігоря Насалика.

«За півтора року ми плануємо вдвічі збільшити видобуток вугілля в Україні», - сказав Насалик під час зустрічі з керівниками профспілок та керівниками вугледобувних підприємств, для яких він представив програму реформування вугільної галузі.

Також міністр запевнив, що вся заборгованість із зарплати перед гірниками державних шахт буде погашена до 1 січня 2017 року.

«Міненерговугілля виконало свої зобов'язання з вирішення спільно з народними депутатами питань щодо виплати заробітної плати, водночас ми очікуємо від шахтарів виконання їхніх зобов'язань щодо збільшення видобутку вугілля», - зазначив Насалик.

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Міністр також згадав про системні проблеми галузі, наприклад, такі як нецільове використання коштів, значні витрати на управлінський апарат, розтрати на тендерних закупівлях, реалізація вугілля через посередників тощо.

На його думку, усунувши ці проблеми, галузь зможе додатково отримати близько одного мільярда гривень, які будуть використані для модернізації шахт (від 12 до 15 об'єктів) та пуску нових лав.

Міністр пообіцяв врахувати пропозиції трудового колективу шахт щодо програми реформування, яку він представив.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Насалик озвучив основні положення майбутньої програми реформування державної вугільної сфери, а саме він заявляв, що Міненерговугілля має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації. При цьому він зазначив, що 7 перспективних шахт міністерство має намір залишити у державній власності.

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Наприкінці червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про необхідність проведення якісної реструктуризації вугільної галузі та вирішення питань виплати зарплат шахтарям.

У середині вересня Гройсман повідомив, що Кабмін у проекті бюджету на 2017 рік планує спрямувати 1,8 млрд грн на фінансування вугільної галузі України, а саме на реструктуризацію шахт і підтримку шахтарів.

За даними Міненерговугілля проект програми реформування вугільної галузі вже був представлений на засіданні колегії відомства.

Видобуток вугілля в Україні за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилася на 0,4% - до 29,6 млн тонн.