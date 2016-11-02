Нафта продовжує дешевшати – опустилася нижче 48 доларів

Станом на ранок вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,69% - до 47,81 долара за барель, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,84%, до 46,28 долара за барель, повідомляє Прайм.

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За даними API, запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 9,3 мільйона барелів, що більш ніж у 9 разів перевищує прогноз експертів. Тепер інвестори очікують офіційну статистику про запаси від Міненерго країни. Згідно з очікуваннями аналітиків, за тиждень, що завершився 28 жовтня, вони зросли на 1,013 мільйона барелів, або на 0,21% - до 469,21 мільйона барелів.

Крім того, на нафтові ціни продовжує чинити тиск невизначеність щодо реалізації алжирських домовленостей ОПЕК. Багато учасників ринку сумніваються, що країнам-експортерам вдасться погодити заходи для стабілізації ринку нафти.

У кінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте щодо конкретних лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК 30 листопада у Відні.

Згідно з очікуваннями аналітиків Citi, думку яких наводить агентство Блумберг, ціни на нафту, швидше за все, наблизяться до рівня в 45 доларів за барель, якщо ОПЕК не зможе знайти "розумне рішення". У той же час котирування можуть піднятися до 55 доларів за барель, якщо країни домовляться про заморожування або скорочення видобутку.