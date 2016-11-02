Казахстан, перший у світі з видобутку урану, передумав будувати атомну станцію

Казахстан, який займає перше місце в світі з видобутку урану, не планує в найближчі сім років будувати власну атомну електростанцію через надлишок електроенергії в країні, сказав міністр енергетики Канат Бозумбаєв, передає Рейтер.

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Астана виношувала плани будівництва атомної станції більше десяти років і вела попередні переговори як з російським "Росатомом", так і з японською Toshiba.

"У Казахстані зараз профіцит електричної енергії: влітку 5.000 мегават, при зимових максимумах, десь 3.500. Ми зробили довгостроковий... баланс. У семирічному періоді дефіциту ми не бачимо, тому в семирічному періоді якихось нових потужностей, таких як атомна станція, не бачимо", - сказав міністр журналістам.

Видобутком урану в країні займається державний Казатомпром і його спільні підприємства, в яких беруть участь світовий лідер ядерної індустрії Areva і японська Sumitomo Corp.

Казатомпром володіє 10% виробника ядерних реакторів Westinghouse Electric Co, американського підрозділу японського промислового гіганта Toshiba Corp.

У 2015 році Казахстан збільшив виробництво урану на 4,3% до 23.800 тонн, залишившись найбільшим у світі виробником з часткою ринку більше 40%. Обсяг видобутку Казатомпрому становив 13.000 тонн.